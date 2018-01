Comiso, sequestrate dalla GdF 4 slot machines abusive

La Guardia di Finanza di Ragusa, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato quattro videopoker installati in un bar di Comiso. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Vittoria al momento dell’accesso nei locali dell’attività commerciale, hanno rinvenuto, ben nascoste e lontane da sguardi indiscreti, quattro “slot machines” non collegate alla rete telematica dell’Amministrazione Finanziaria, per evitare il prescritto monitoraggio reale delle giocate effettuate. Al titolare del bar, con precedenti specifici, sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 30 mila dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.