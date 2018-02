Vittoria, atto intimidatorio a ditta autotrasporti: in fiamme 4 mezzi

VITTORIA (RAGUSA) - Un incendio ha distrutto 3 semirimorchi ed un autotreno parcheggiati nel piazzale di una ditta di autotrasporti a Vittoria. E’ l’ennesimo atto intimidatorio che si registra a Vittoria, capitale dell’ortofrutta in Sicilia. I vigili del fuoco che confermano la matrice dolosa sono intervenuti poco prima della mezzanotte di domenica per spegnere l’incendio. Le fiamme, stando agli ultimissimi esiti delle indagini, sono state appiccate in almeno un paio di punti.

I danni sono ingenti e il proprietario della ditta, sentito dagli inquirenti, avrebbe riferito di non aver ricevuto richieste o minacce estorsive. Proprio un anno fa un altro incendio distrusse quattro tir del Consorzio Caair, parcheggiati nell’area antistante il mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande per volume d’affari del Meridione. All’interno della cabina di uno degli autocarri dormiva un autista che rimase ferito.