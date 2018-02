Ragazzina tedesca fugge in Sicilia con il fidanzato tunisino: ritrovati dalla Polizia a Vittoria

La Squadra Mobile e l’Ufficio Minori della Questura di ragusa ha denunciato per sottrazione consensuale di minore, un tunisino di 21 anni domiciliato in Germania dove ha avanzato richiesta di asilo politico. A far scattare l’allarme una settimana fa sono stati i genitori di una ragazzina tedesca che avevano presentato alla Polizia tedesca una denuncia di scomparsa della figlia che si era allontanata da casa probabilmente in compagnia del fidanzato. Disperati per la scomparsa della figlia, hanno chiesto prima aiuto su facebook a tutti gli amici della ragazzina dai quali hanno ottenuto qualche utile informazione e la conferma che la figlie era fuggita con il fidanzato.

I genitori hanno raccontato alla Polizia tedesca che il giovane tunisino si trovava in Germania come rifugiato e che aveva intrapreso una relazione sentimentale con la figlia. Padre e madre della minore non si sono arresi e sono partiti per la Sicilia perché avevano appreso che il ragazzo avesse dei parenti residenti nel territorio ibleo e a Messina.

Immediatamente gli uffici della Polizia di Messina ha avviato le indagini effettuando alcuni controlli ma con esito negativo. A quel punto sono stati avvertiti i colleghi ragusani che hanno subito avviato serrate indagini e dopo alcune ore di ricerche su Vittoria gli uomini della Squadra Mobile hanno individuato la casa del padre del ragazzo tunisino che ha però negato la presenza del figlio in provincia di Ragusa. Alla fine i due giovani sono stati trovati in un casolare. La ragazza in buone condizioni di salute è stata condotta negli Uffici della Squadra Mobile di Ragusa così come il tunisino ed i suoi familiari.

La ragazza ascoltata dalla sezione specializzata reati contro la persona e dall’ufficio minori della Divisione Anticrimine, ha ammesso di essersi allontanata volontariamente insieme al fidanzato che dalla Germania voleva raggiungere la famiglia che vive a Vittoria per lavorare nelle campagne. La ragazzina ha quindi riabbracciato i genitori chiedendo di poter restare con il fidanzato in Italia ma, ovviamente, l’hanno riportata alla ragione facendola rientrare in Germania con loro già sin da oggi. La Squadra Mobile di Ragusa ha riaffidato la minore ai genitori e denunciato il tunisino che resterà attualmente a Vittoria con il proposito di raggiungere nuovamente la fidanzata.