Minaccia convivente ex moglie su Fb: arrestato pescatore di Pozzallo

POZZALLO (RAGUSA) - Un uomo di 60 anni, Pietro Marino, è stato arrestato dai carabinieri a Pozzallo (Rg) per atti persecutori. Il pescatore aveva preso di mira il convivente della sua ex moglie, minacciandolo ripetutamente di morte anche via Facebook. Lo ha perseguitato per nove mesi e in un’occasione aveva tentato di dare fuoco all’abitazione, dove la vittima vive con l’ex moglie e i figli, riuniti con altre persone per una cena; il tentativo però non andò in porto. Su richiesta della Procura di Ragusa il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, che era stato denunciato già cinque anni fa.