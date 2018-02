Autostrada Ragusa Catania, progetto sempre più a rischio dopo i rilievi del Ministero

Nuovo stop all’approvazione del progetto esecutivo per la nuova autostrada Ragusa-Catania. Lo ha denunciato il comitato ristretto, presieduto da Roberto Sica, che segue l’iter per la realizzazione di questa infrastruttura, secondo cui il Dipartimento di Programmazione Economica del Ministero dell’Economia ha posto rilievi e perplessità su due punti: il mancato parere al progetto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in particolare il piano economico finanziario dell’opera.

"Attendevamo già a fine dicembre e poi a gennaio - dice Roberto Sica - il passaggio al Cipe con l’approvazione del progetto definitivo ma invece ci arrivano notizie di un raffreddamento dell’iter di approvazione ed è per questo che abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. I ritardi infatti sulla procedura di approvazione rischiano di far perdere parte dei finanziamenti pubblici (in revisione entro il 31 marzo 2018)».