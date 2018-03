Vittoria, affittava le sue case in “nero”, nei guai proprietario immobiliare

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, hanno scoperto un soggetto vittoriese che affittava i numerosi immobili di sua proprietà totalmente “in nero” con notevoli ritorni economici, quantificati in almeno 84 mila euro tra il 2013 e il 2017, rispetto ai quali sono state quantificate le relative imposte dirette e indirette evase.

Da un’attenta analisi delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e dall’utilizzo di dati emersi nell’ambito di attività di polizia giudiziaria svolte nei confronti del proprietario, le Fiamme Gialle di Vittoria hanno rilevato la cessione, senza stipula di un contratto o - in alcuni casi - tramite la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito fittizio, a 19 soggetti, di diversi immobili siti in Vittoria, su cui lo stesso vantava diritti reali d’uso. Degna di nota è la circostanza per cui alcuni degli affittuari hanno dichiarato di non corrispondere alcun canone per l’utilizzo dell’immobile, ma di ricambiare il “favore” con presunte prestazioni d’opera (come ad esempio pulizie o lavori di manutenzione).

I finanzieri non hanno però ritenuto verosimili tali dichiarazioni, e hanno invece ricostruito il giro d’affari in nero attraverso l’analisi dei valori di mercato (immobiliare) assimilabili per ubicazione, metri quadrati e categoria catastale. Inoltre, a carico della stessa persona è stata contestata la violazione amministrativa in materia di mancata comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza dell’occupazione di immobili da parte di ben 14 soggetti.