Modica, auto contro muretto, muore una trentenne

Il corpo della ragazza, estratto dalle lamiere, è rimasto sull’asfalto fino a quando non è stato trasportato all’obitorio del cimitero di Rosolini. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri e i vigili urbani. Anche il compagno e il bambino si sono feriti durante l’impatto ma in maniera non grave. Si trovano ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica e le loro lesioni sono ritenute guaribili dai medici nell’arco di pochi giorni. Elena era molto conosciuta in città dove aveva un salone da parrucchiera.