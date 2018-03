Modica, segnalato alla Procura dei Minori bullo di 13 anni

La Polizia di Modica ha segnalato un bullo tredicenne che lo scorso 17 febbraio aveva durante una partita di calcio aveva offeso e picchiato un ragazzino modicano, mandandolo in ospedale. Il tredicenne residente nel quartiere Sorda per futili motivi, connessi ad un presunto fallo di gioco, ha dato “dimostrazione” della sua prepotenza ai compagni che si trovavano con lui, offendendo un coetaneo con cui stava giocando nei pressi della Domus Sancti Petri e colpendolo con calci e pugni al petto, continuando anche quando il ragazzino cadeva stremato a terra, dandosi poi alla fuga.

La vittima ha raccontato l’accaduto ai genitori che hanno accompagnato subito il figlio in ospedale, dove gli veniva data una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate e decidendo anche di denunciare il ragazzo al Commissariato di Modica. Il tredicenne, seppur non imputabile perché infra quattordicenne, è stato segnalato alla Procura per i Minorenni di Catania per lesioni personali.