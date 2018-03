Ex indagato "Exit Poll" inveisce contro medici e infermieri in ospedale a Vittoria 24/03/2018 - 16:01 di Redazione

Venerando Lauretta è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale; era finito in carcere e poi rimesso in libertà nell’ambito dell'operazione in cui era rimasto coinvolto anche l'ex sindaco di Vittoria, Nicosia

VITTORIA (RAGUSA) - Dà in escandescenza al pronto soccorso dell’Ospedale di Vittoria, inveendo contro sanitari e infermieri, e viene arrestato dalla polizia di Vittoria per oltraggio a pubblico ufficiale. Venerando Lauretta, 49 anni, era stato arrestato e poi rimesso in libertà nell’ambito dell’indagine "Exit poll" che aveva portato all’arresto anche dell’ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia con l’accusa di scambio politico-mafioso. Arresto che due giorni fa la Cassazione ha ritenuto illegittimo dopo il ricorso della procura della Dda di Catania avverso l’ordinanza di annullamento decisa dal Tribunale del Riesame.