Ragusa, a casa aveva il supermarket della marijuana

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato in flagrante un incensurato di 24 anni, G.G., per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e di tre piantine, alte una settantina di centimentri di cannabis. I carabinieri sono arrivati a lui a seguito dello strano via vai di gente, in genere giovanissimi, nei pressi della sua abitazioni.

All’interno di casa sua l’uomo aveva allestito un vero e proprio impianto per la coltivazione, cosiddetto “grow room”, costituito da un box interamente rivestito di carta di alluminio nel quale era stata installata una lampada di crescita da 400Watt per la produzione del calore. Lo stupefacente invece si trovava su di un tavolino pronto per essere confezionato. Oltre alla droga è statoo anche trovato l’occorrente per confezionare le dosi da immettere sul mercato, come il bilancino di precisione per pesare lo stupefacente.