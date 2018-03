Rubano tre moto a Niscemi, ma il rombo dei motori sveglia gli abitanti a Vittoria

RAGUSA - Rubano tre moto da cross da una concessionaria di Niscemi, ma il rombo dei motori durante la fuga sveglia un cittadino di Vittoria che allerta la polizia. E gli agenti della squadra mobile di Vittoria scovano la refurtiva e denunciano per ricettazione un vittoriese di 41 anni, D.C.

Il tutto è successo l'altra notte quando un cittadino vittoriese viene svegliato dal rombo di una moto da cross e si affaccia dalla finestra. L’uomo nota delle persone che frettolosamente scaricano da un furgone due moto ed una terza con motore acceso che entra subito dentro. Insospettito dalla fretta di chiudere il garage, chiama la polizia che giunta sul posto con una volante non trova però nulla di anomalo.

L’indomani mattina però Squadra Mobile e Commissariato inviano nella zona agenti in abiti civili che dopo attenti controlli decidono di effettuare una perquisizione in un garage di proprietà del 41enne denunciato. Gli investigatori hanno così trovato le moto segnalate la notte prima. Per la tipologia di motociclette asportate non è stato facile accertare la provenienza anche perché nuove ed ancora prive di targhe, cosa che ha fatto pensare subito ad un furto presso un concessionario.

Le indagini hanno permesso di risalire al proprietario che ancora non si era accorto di aver subito il furto e quindi non aveva denunciato. Dopo aver presentato denuncia, l'uomo è rientrato in possesso in possesso delle moto del valore complessivo di 30.000 e ha fatto ritorno a Niscemi presso la concessionaria di cui è titolare.