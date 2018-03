Modica, Tari ridotta del 5,15%

Modica - Nel 2018 le tariffe della Tari registreranno una riduzione del 5,15% rispetto a quelle del 2017. Le riduzioni riguardano tutte le tipologie (utenze domestiche e non domestiche) e le composizioni dei nuclei familiari. «Questo importante risultato – commenta il sindaco di Modica Ignazio Abbate - è dovuto principalmente ad un fattore determinante: la lotta all’evasione fiscale. Grazie alla lotta all’evasione messa in campo negli ultimi anni, siamo riusciti ad aumentare la platea dei contribuenti. Quindi il motto "pagare tutti per pagare di meno" si è così concretizzato in questo significativo decremento. Molti dei contribuenti "sommersi" sono "emersi" consentendoci di abbassare le tariffe per tutti. E’ importante sottolineare che questo decremento riguarda la quota base della Tari quindi sono escluse le ulteriori agevolazioni che arriveranno dal corretto conferimento dei rifiuti. Sommando le due riduzioni, il miglioramento della bolletta sarà realmente tangibile. Mi voglio complimentare con gli uffici che si sono impegnati tanto nel difficile compito di debellare questo fenomeno dell’evasione fiscale. Nei prossimi mesi tale lotta continuerà senza sosta perché il nostro obiettivo è abbassare ancora di più la pressione fiscale sui nostri contribuenti».

In futuro peraltro la Tari dovrebbe subire una fisiologica diminuzione legata all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Com’è noto il nuovo sistema è stato introdotto al momento solo nelle frazioni di Marina di Modica e Frigintini e nel quartiere di Modica Alta. Com’è altresì noto, l’obiettivo della IGM - la ditta che ha in appalto il servizio in città - sarebbe quello di arrivare a coprire tutte le zone della città entro la fine del mese di aprile.