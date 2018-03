Modica, è ai domiciliari e “nasconde” a casa sua ai poliziotti la fidanzata

Pubblica su Facebook dei selfie con la sua fidanzata, circostanza che non è sfuggita alla Polizia, perché G.Z. di 29 anni, modicano, era sottoposto ai domiciliari su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania, con il divieto però di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi.

Il ragazzo però contravvenendo agli obblighi aveva ospitato più volte la propria fidanzata. In occasione di un controllo della polizia eseguito nelle scorse settimane i poliziotti del Commissariato di Modica avevano trovato una ragazza che l’arrestato, alla vista della Polizia, aveva cercato di nascondere in un’altra stanza per sfuggire al controllo degli agenti. A questo punto il Magistrato di Sorveglianza ha deciso di trasferire il 29enne in carcere.