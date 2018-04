Moto contro una rotatoria, muore una 26enne

Ennesima pasquetta insanguinata sulle strade ragusane. Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nella rotatoria che si trova nei pressi delle nuove villette tra Marina di Ragusa e Playa Grande. A perdere la vita Carla Barone, di Comiso, che avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Si trovava in sella ad una moto di grossa cilindrata, una Honda Varadero 1000 insieme ad un concittadino comisano di 29 anni che invece è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Ragusa.

La ragazza è morta sul colpo. Quando sono arrivati i soccorsi non c’era più niente da fare. Sul posto la Polizia stradale di Ragusa e il 118. L’incidente si è verificato alle 20,45, con i due ragazzi che procedevano in direzione Marina di Ragusa. Al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica del sinistro, anche se pare che la rotatoria sia stata presa in pieno dal motociclista.