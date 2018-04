Lavoratori consorzio di Bonifica sul tetto a Ragusa: chiedono arretrati

RAGUSA - Venti dipendenti del consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, immessi in ruolo in forza di una sentenza del Giudice del Lavoro, non percepiscono lo stipendio da più di un anno: ultima mensilità percepita, febbraio 2017. Così questa mattina sono saliti sul tetto della loro sede amministrativa, in via Stesicoro, per protestare. I lavoratori chiedono, oltre a percepire le mensilità arretrate, di poter aver un confronto con il Governo regionale per gestire questa delicatissima situazione.