Esplosione in un appartamento a Ragusa, feriti due coniugi

Una coppia di coniugi è rimasta ferita la notte scorsa, poco prima delle due, a Ragusa, a causa di una esplosione. L’incidente si è verificato in un edificio in via Archimede, all’angolo con via dei Mirti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione è stata accompagnata da un forte boato, percepito in tutta la zona. I pompieri hanno estratto i due malcapitati dall’appartamento e li hanno consegnati alle cure dei medici del 118 che li hanno trasferiti in ospedale. L'immobile è stato posto sotto sequestro. Le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse poco prima delle otto.