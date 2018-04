Ispica: si ribalta l'utilitaria, ferite mamma e figlia di 5 mesi

ISPICA - Mamma e figlia di 5 mesi che viaggiavano insieme ad un’altra donna a bordo di una Ford Kia ieri sera a Ispica (Ragusa) sono rimaste coinvolte, per fortuna senza gravi conseguenze, in un incidente stradale autonomo durante il quale la conducente - la madre della piccola - ha perso il controllo dell’utilitaria, che è finita fuori strada e si è ribaltata.

E’ accaduto in Via Torre Cannata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i vigili del fuoco, che hanno estratto le ferite dall’auto, e il 118. Le due donne e la neonata sono state trasportate nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. Per fortuna le condizioni non sono gravi per nessuna. Le prognosi variano fino ad un massimo di quindici giorni. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi per stabilire le cause dell’incidente.