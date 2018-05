Modica, allevatore colto da raptus spara al vicino e alla nipotina: nessun ferito

MODICA (RAGUSA) - Imbraccia il fucile del fratello e spara al vicino e alla nipotina di 3 anni, per fortuna senza colpirli. E’ accaduto nel Modicano dove un uomo di 49 anni, incensurato, è stato arrestato ieri dalla Polizia in un’azienda agricola, nella frazione di Frigintini. Un allevatore, in un momento di raptus, ha sparato contro un uomo e la bimba per reagire all’accusa di guidare l’auto nonostante non avesse la patente.