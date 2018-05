Basket femminile, finale scudetto: la Passalacqua vince ancora, ora è 2-2 con Schio

RAGUSA - La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto 73-66 la Famila Wuber Schio nella gara 4 della finale scudetto di basket femminile e dopo aver vinto anche gara 3 giocata martedì scorso si è ora portata sul 2-2 nella serie della finale per l'assegnazione del titolo. Questi i parziali del match, con le siciliane sempre avanti: 30-21, 44-40, 60-55. Top scorer del match Dearica Hamby tra le siciliane con 22 punti (anche 8 rimbalzi a referto), mentre per Schio è risultata Miyem con 16 punti. Domenica (ore 20) è in programma gara 5, decisiva, al PalaRomare di Schio.