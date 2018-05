Razziavano case e chiese: quartetto di ladri arrestato a Ragusa

RAGUSA - Polizia e carabinieri 4 misure cautelari a carico di pregiudicati ragusani per furti seriali commessi a Ragusa: Andrea Forzoso, di Augusta, 36 anni, Maria Fava, di Ragusa, 37 anni, S.S. ragusano di anni 24 (già detenuto per altra causa) e B.P. ragusano di anni 35.

La Procura della Repubblica di Ragusa, ha ricevuto negli ultimi mesi diverse informative di reato a carico dei 4 indagati. Il pm titolare delle indagini dott. Santo Fornasier ha riunito così numerosi procedimenti penali a carico dei 4 pluripregiudicati ragusani.

Gli indagati hanno commesso furti di ogni specie, dal furto di un portafogli in chiesa, a più furti in abitazione, da un furto in albergo al furto di un cellulare ai danni di un fedele durante la messa.

Le singole denunce sono quindi confluite in una una indagine affidata a polizia e carabinieri. Il Gip ha disposto che Fava e Forzoso fossero condotti agli arresti domiciliari mentre per gli altri due soggetti ha applicato la misura del divieto di dimora per uno e l’obbligo di dimora per l’altro.

Carabinieri e Polizia di Stato, non appena ricevuto il provvedimento di cattura, hanno effettuato un blitz alle prime luci dell’alba. 15 tra poliziotti e carabinieri si sono presentati presso le abitazioni di tre destinatari, mentre per il quarto è bastato raggiungere il carcere in quanto il soggetto era lì detenuto per altra causa.