MODICA (RAGUSA) - Ha tentato di prestare soccorso alla moglie, rimasta immobilizzata in bagno, ma è rovinato a terra, sbattendo la testa in modo letale. Ad accorgersi dell’accaduto stamani un vicino di casa della coppia che ha sentito delle urla di aiuto provenienti dalla vicina abitazione. A quel punto ha forzato la porta d’ingresso ma appena ha messo piede all’interno dell’abitazione, ha fatto la tragica scoperta. L’uomo, 75 anni, era riverso in una pozza di sangue, privo di vita.