Pauroso incendio a Scoglitti, evacuato il Club Med Kamarina: chiesto l'intervento dei Canadair

RAGUSA - A Scoglitti un pauroso incendio si è sviluppato nella zona dell’antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l’altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l’ex Kastalia. L’incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta l’opera dei numerosi vigili del fuoco intervenuti. All’opera anche un elicottero dei pompieri di Catania ed è stato richiesto l’intervento anche dei Canadair.

Per motivi precauzionali si sta procedendo a evacuare gli ospiti del Club Med e dell’intero sito: si tratta di circa 700 persone. Molti turisti sono andati in spiaggia per mettersi la riparo e non sono mancate scene di panico e proteste.

Le cause del vastissimo incendio sono ancora ignote. Uomini e mezzi del Comando provinciale stanno operando dalle ore 13 fuori e dentro il Club Med, dove è stato il forte vento ad imporre l’evacuazione degli alloggi. Gli ospiti precauzionalmente sono stati invitati a portarsi verso la spiaggia che è la zona al momento più sicura.



Vigili del fuoco al lavoro nei pressi del villaggio turistico Club Med

Il dipartimento della Protezione civile ha disposto l'invio sul posto di alcune squadre di volontari, il dipartimento ripartimentale delle Foreste ha inviato proprio personale per il coordinamento da terra e la richiesta dei mezzi aerei. Un altro incendio in mattinata era divampato in territorio di Scicli, in un canneto di contrada Pisciotto. A causa del fumo è stato necessario chiudere alcune strade della zona.