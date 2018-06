Incendiato portone dell'aula consiliare del Comune di Vittoria

VITTORIA (RAGUSA) - Un incendio di natura dolosa ha devastato nei giorni scorsi il portone d’ingresso dell’aula consiliare del comune di Vittoria. Il fuoco ha raggiunto anche una tenda e uno degli scranni dell’aula. Secondo una prima stima i danni alla struttura sarebbero ingenti. Sull'accaduto indaga la Polizia Municipale di Vittoria.



«Condanno il gravissimo episodio - dichiara il presidente del Consiglio comunale di Vittoria, Andrea Nicosia - che ha tutto il sapore di un’intimidazione. Scegliere la sala consiliare come oggetto di un raid vandalico significa sferrare un attacco alle istituzioni cittadine, ai luoghi nei quali si esercita la democrazia. Non si comprende il perché di un gesto tanto inquietante: chi può trarre vantaggio dal danneggiamento di un bene pubblico e dall’oltraggio alle sedi istituzionali? Auspico che gli inquirenti facciano piena luce sull'accaduto e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Noi - conclude Nicosia - andremo avanti nel nostro percorso e non ci lasceremo piegare dalle intimidazioni».