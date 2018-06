Aeroporto di Comiso ai privati? Soaco pubblica avviso per rilevare gestione

COMISO (RAGUSA) - La Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, pensa alla privatizzazione e ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico per verificare chi è interessato a rilevare la gestione dello scalo. Si tratta di una manifestazione di interesse, con termine di scadenza il 10 luglio prossimo, per capire se e quanto lo scalo di Comiso è appetibile da parte di soggetti privati. Il bando non impegna la società a dare corso alla procedura attivata. Ma la scelta di Soaco di procedere in tal senso alimenta le voci di una possibile vendita della società e mette a rischio il futuro dell’aeroporto di Comiso.