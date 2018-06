Nel mare di Ispica scoperto relitto navale d'epoca romano-bizantina

RAGUSA - Un antico relitto navale, con buona probabilità risalente tra il IV ed il VII secolo d.C., in piena epoca romano-bizantina, è stato rinvenuto al largo di Porto Ulisse, in territorio di Ispica, nel Ragusano. Non è escluso che il relitto possa essere stato una grossa nave da carico, un vascello di circa 40 metri per oltre un paio di tonnellate di peso. Un relitto simile fu trovato negli anni 6, durante la canalizzazione dei vicini Pantani Longarini, a circa 600 metri dalla battigia. Ora quest’altra scoperta che riveste una notevole importanza storica secondo la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa e la Sovrintendenza Regionale del Mare. Oltre al relitto navale sono stati scoperti altri reperti archeologici di pregio, tra cui monete antiche, cocci di ceramica e anfore.