Ragusa, comincia l'era Cassì: il nuovo sindaco si è insediato

RAGUSA - Si è insediato stamane il nuovo sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. Proclamato eletto dal magistrato Claudia Catalano, il passaggio di consegne tra l'uscente Federico Piccitto e il nuovo sindaco è avvenuto nell’aula consiliare. Cassì ha detto: «Prometto il massimo impegno al servizio di Ragusa, città bellissima che merita di essere amministrata al meglio».

Si può quindi dare il via all’iter per far partire la nuova amministrazione, cominciando dalla squadra assessoriale. Ben tre designati sono stati eletti anche al consiglio comunale: Giovanna Licitra, Luigi Rabito e Raimonda Salamone. Per legge, al massimo due consiglieri possono avere il doppio incarico, come succedeva sino a qualche giorno fa nella giunta uscente per gli assessori-consiglieri Gianluca Leggio e Nella Disca. Quindi almeno uno - ma le indiscrezioni parlano di due - dei nuovi assessori si dimetteranno dal mandato ricevuto, con conseguente slittamento degli eletti nella lista Peppe Cassì sindaco. L’ipotesi potrebbe riguardare i primi due assessori designati da Cassì, e quindi Licitra e Rabito.

Altro nodo da sciogliere, la composizione della maggioranza, con un seggio che ancora è in ballo tra la lista Cassì e quella del M5s. La risposta definitiva è competenza della commissione insediata presso il Tribunale di Ragusa. Ulteriore passaggio politicamente interessante, per il quale si attenderà qualche giorno, sarà l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale. Probabile che la scelta ricadrà su uno dei consiglieri di maggioranza con maggiore esperienza, e quindi Maria Malfa o Fabrizio Ilardo, oppure il consigliere di maggioranza che ha riportato più preferenze, Salvatore Cilia. Sempre se non si cercherà un difficile accordo trasversale, individuando un candidato che possa avere i voti anche delle minoranze.