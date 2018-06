POZZALLO - Visita a sorpresa e anche dichiarazioni a sorpresa, oggi nell'hotspot di Pozzallo, del presidente della Camera Roberto Fico, giunto nella tarda mattinata nel centro d'accoglienza e subito senza veli con affermazioni diametralmente opposte rispetto a quelle del ministro dell'Interno Matteo Salvini e, più in generale, contrarie nell'insieme a quella che è la linea del governo gialloverde in tema di migranti, ed in particolare relativamente alle navi delle Ong e alla non disponibilità ad accoglierle nei porti italiani. Ma andiamo con ordine.

«Le Ong qui a Pozzallo - ha subito messo chiarito il presidente della Camera - hanno fatto un lavoro straordinario. Me lo hanno confermato il questore di Ragusa, la prefettura e il sindaco di Pozzallo. Quando si parla di Ong - ha aggiunto - bisogna farlo chiaramente, facendo nomi e cognomi, anche dei loro finanziatori, altrimenti non si fa una buona informazione. C'era un’inchiesta a Palermo che è stata archiviata, c'è un’inchiesta a Catania ormai da un anno che pare non cavi un ragno dal buco. Le Ong sono state fondamentali nel salvare vite umane». Ma non solo, il presidente della Camera ha poi puntualizzato: «I porti non li chiuderei», precisando che su questo tema servono cuore e testa.

Sempre Fico, ha proseguito affermando che «è l’Europa tutta insieme che deve farsi carico dei flussi migratori. E l’Italia che è un paese che si trova al confine col Mediterraneo non può tirarsi indietro ed è qui che vanno aiutate le persone». «Quando si fanno accordi con la Libia - ha aggiunto - ci vogliono dei momenti di transizione. Bene formare la capitaneria di porto libica, bene fornire navi e supporto logistico alla Guardia costiera libica ma dobbiamo sapere - ha sottolineato Fico - che la Libia al momento non è un posto che ha sicurezza e i libici hanno bisogno di essere formati oltre ad avere bisogno di un grande supporto della Marina Italiana e delle Capitanerie di porto ma anche di qualche nave delle Ong coordinate sempre dalla Guardia Costiera».

Per il presidente della Camera, inoltre, «bisogna trovare nuovi sistemi di entrata dei migranti nel nostro Paese. Se ad esempio abbiamo bisogno di braccianti per le nostre campagne bisogna puntare su accordi bilaterali con alcuni paesi africani come il Mali per far arrivare come lavoratori stagionali queste persone. Ci vuole - ha concluso Fico - un approccio solidale e lungimirante con l’immigrazione ma è l’Europa tutta insieme che deve fare la sua parte».

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per parte sua ha reso noto di avere «rappresentato al presidente della Camera il lavoro svolto in questi anni in tema di accoglienza dei migranti da parte della mia città». «Gli ho evidenziato - ha aggiunto Ammatuna - come in città non si siano mai verificati episodi di xenofobia o razzismo, avendo da sempre un ruolo di primo piano in nome dell’Italia e dell’Europa». Ammatuna ha poi chiesto, trovando piena disponibilità del presidente Fico, «maggiore attenzione e sostegno, anche economico, a favore della comunità pozzallese che continuerà a dare il proprio contributo in tema di accoglienza dei migranti».