Forniture hotspot Pozzallo, Ammatuna: "Struttura efficace e funzionale"

POZZALLO (RAGUSA) - «L'Amministrazione comunale di Pozzallo, esprime pieno e totale sostegno nell’operato delle forze di Polizia e della Magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile». Lo afferma il sindaco di Pozzallo (Rg), Roberto Ammatuna commentando il rinvio a giudizio di sei dipendenti comunali con l’accusa per tutti di falso, truffa e frode nelle pubbliche forniture all’hotspot. "L'hotspot di Pozzallo, - prosegue la nota - che è stato totalmente rinnovato nella gestione, svolge in modo encomiabile un compito importantissimo nell’accoglienza dei migranti e nell’ultimo anno, periodo in cui si è insediata l’attuale Amministrazione comunale, ha avuto giudizi positivi da parte di tutte le Commissioni nazionale ed internazionali che ne hanno apprezzato la grande efficienza ed il corretto funzionamento".