Meningite: 2 casi a Lucca, grave una donna per tipo C

Lucca, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Una donna di 56 anni, residente nel Comune di Capannori, è ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca con diagnosi di meningite di tipo C. La donna, attualmente in Terapia intensiva con prognosi riservata, è in condizioni gravi ma stabili. Lo comunica l'Ausl Toscana Nord Ovest. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica - si precisa nella nota - ha già eseguito tutti i controlli e i necessari interventi di profilassi sui familiari e sui contatti stretti della donna.

E' ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Lucca anche un paziente di 34 anni della Valle del Serchio, che dopo gli esami di laboratorio si è rivelato affetto da meningite da pneumococco. La prognosi è riservata, ma il quadro clinico è in miglioramento. La meningite da pneumococco, spiega l'Ausl, a differenza di altri tipi di meningite non dà origine a focolai epidemici e perciò non è richiesta in questo caso la profilassi per i contatti stretti.