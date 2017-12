Capodanno: 'fobia' botti per 62% cani, vademecum veterinari

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Un vademecum elaborato dai medici veterinari esperti in comportamento della Sisca (Società italiana di scienze del comportamento animale), per aiutare tutti i proprietari di cani ad affrontare al meglio la notte di Capodanno e i classici 'botti' che tanto spaventano i nostri amici pelosi. Infatti, secondo un sondaggio condotto su 1.600 utenti DogBuddy, la più grande comunità europea di amanti degli animali che fa incontrare proprietari di cani con dog-sitter, il 62% dei quattrozampe ha paura e il 31% ha in passato reagito molto male ai botti. Gli amici a quattro zampe si nascondono (57%), si avvicinano al padrone per cercare contatto e conforto (39%), si muovono in modo agitato per casa (31%), cercano di scappare (12%) e non controllano più l’istinto di urinare (4%).

"Le nostre community sono composte da persone attente e informate in merito al benessere del proprio quattrozampe e che desiderano aiutarlo: il 44% ha rinunciato ad attività sociali o speciali per stare vicino al proprio cane e supportarlo durante il Capodanno", osserva Rossella Fasoli, responsabile marketing di DogBuddy.

La maggior parte dei proprietari che ha partecipato al sondaggio è consapevole che i cani hanno un udito di quattro volte superiore al nostro (82%) e cerca di aiutare il proprio amico peloso accarezzandolo per rassicurarlo (67%) e/o lo porta in un ambiente il più possibile silenzioso (48%), ma tanti aspettano semplicemente che i botti finiscano (18%). "Uno degli aspetti interessanti che emergono dal sondaggio è che, sebbene la paura sia così diffusa e i proprietari siano così desiderosi di aiutare il proprio cane, solo il 31% si rivolge al veterinario per avere un consiglio", osserva Andrea Galuppini, brand manager Adaptil di Ceva Salute Animale. Proprio per questo, ecco il vademecum per affrontare al meglio la notte di Capodanno.

1) Non lasciare il cane sul terrazzo, sul balcone o da solo in giardino: l'animale in preda al panico potrebbe farsi male nel tentativo di scappare o vagare per ore.

2) Porta il cane a fare una lunga passeggiata nel pomeriggio, prima che inizino i botti.

3) Allestisci la stanza rifugio: scegli il locale dove il rumore dei botti si percepisce con minore intensità

4) Se può aiutare, abbassa le tapparelle o chiudi le imposte.

5) Rimani accanto al tuo cane durante le deflagrazioni e rassicurarlo con una carezza.

6) Se il nostro cane ha un amico che non ha paura, potresti fargli trascorrere assieme il Capodanno così che gli animali più tranquilli possano supportarlo.

7) Quando è possibile, distrai l’animale coinvolgendolo in attività di gioco

8) Attendi che il cane si sia tranquillizzato prima di portarlo in passeggiata, eventualmente aspetta il mattino dopo

9) Dai da mangiare al tuo cane al rientro dalla passeggiata.

10) In caso di 'attacchi di panico' sarà necessario realizzare una visita presso un medico veterinario esperto in comportamento animale.