Catania, Cardiologia e Cardiochirurgia dall'8 febbraio al Policlinico

Catania - Siamo ormai nella immediata vigilia della totale entrata in funzione, al Policlinico, della Cardiologia di cui è direttore il prof. Corrado Tamburino e della Cardiochirurgia diretta dal prof. Angelo Giuffrida. Per un tale importante evento manca ancora qualche collaudo il cui completamento viene previsto per il prossimo fine mese di gennaio. La data della inaugurazione ufficiale è quella dell’8 febbraio. A fare il punto della situazione è il prof. Corrado Tamburino.

Professore, cosa avverrà in termini di nuove strutture cardiologiche nell’azienda Policlinico-Vittorio Emanuele?

Ci saranno grandi cambiamenti, alcuni dei quali già iniziati. In particolare nell’arco di alcune settimane di gennaio chiuderanno completamente la cardiologia e la cardiochirurgia del Ferrarotto per trasferirsi al cosiddetto Serpentone delle alte specialità, al Policlinico».

Già da tempo siete operativi anche al Policlinico...

«Certamente, già da oltre un anno sono pienamente operativi tutti gli ambulatori cardiologici, angiologici e di chirurgia vascolare, inoltre sono stati inaugurati quelli di ematologia e a breve apriranno quelli di chirurgia generale».

E il resto dei reparti e delle attività?

«Si tratta di un’operazione molto complessa e di grande portata. Sono stati completati tutti i lavori e si attende il collaudo finale delle sale di emodinamica e aritmologia e del blocco operatorio di chirurgia cardiaca, chirurgia vascolare, chirurgia generale. A collaudo effettuato e cioè quanto prima ci sarà il trasferiremo per intero di tutte le attività cliniche legate ai ricoveri e agli interventi. Avremo ben 7 piani di degenze e un piano di UTIC, terapia intensiva e rianimazione».

Ma quali ,in pratica, i reparti che si trasferiranno?

«Oltre all’intero settore cardio-toraco-vascolare e trapianto di organo, cioè la cardiologia, la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare e toracica, il centro trapianto di rene, midollo, fegato e pancreas, opererà l’ematologia e una divisione di chirurgia generale. Infine verrà istituita in rapida successione una sezione di imaging cardiovascolare con risonanza magnetica e tac».

Quando sarà tutto completo in questo importantissimo settore del Policlinico?

«Entro i primi sei mesi del 2018 - e cioè dopo il totale trasferimento anche della chirurgia toraco vascolare - il Ferrarotto chiuderà i battenti e avrà altre destinazioni decise dall’amministrazione centrale. Il Policlinico invece si arricchirà di quella che forse sarà la più grande e moderna struttura cardiovascolare d’Italia, con inoltre un parcheggio dedicato, eliminacode, grandi spazi comuni con mostre d’arte a beneficio dell’utenza, percorsi differenziati per pazienti e operatori, boutique e bar al suo interno, aule multimediali, uffici moderni e tutto quanto possa servire per garantire il meglio dell’assistenza ai nostri pazienti».

Ci racconta la storia della sua scuola? Quando è iniziata l’avventura cardiologica a Catania?

«Già nell’immediato dopoguerra esisteva una scuola, diretta dal professore Luigi Condorelli, ma ben prima, agli inizi del Secolo XX, il professore Salvatore Fichera, clinico della nostra “Regia Università” pubblicava una estesa monografia dal titolo “Il cuore e i miocardiocinetici”. Direi quindi che la nostra Cardiologia data già un secolo in quanto branca della medicina interna, rappresentata - dopo il prof. Condorelli -da professori ordinari, clinici di grande rilievo, come il prof. Gian Maria Rasario prima e il prof. Giacomo Tamburino dopo; questi davano vita alla prima unità coronarica universitaria della nostra città all’Ospedale Garibaldi, nell’allora Istituto di Semeiotica Medica».

Come si è evoluta la scuola cardiologica e chi l’ha rappresentata negli anni a seguire?

«Dopo la fase iniziale, in cui la cardiologia era essenzialmente clinica, affidata alla semeiologia e alla policardiografia, al momento della mia laurea in medicina negli anni 80 ricordo benissimo che entrava in campo l’ecocardiografia apportando già grandi cambiamenti. Contestualmente iniziava l’era della cardiochirurgia e dell’emodinamica. E’ stata la svolta. Grazie all’intraprendenza del prof. Mauro Abbate, caposcuola della chirurgia cardiaca in Sicilia, e del professore Ugo Manzoli prima e poi del mio maestro, il prof. Giuseppe Giuffrida, si è sviluppata una grande scuola con spiccata predisposizione agli studi emodinamici dapprima e successivamente estendendosi a molte delle branche della cardiologia. Negli anni ‘90, sotto la direzione del prof. Giuffrida veniva inaugurato l’istituto di Cardiologia, al Ferrarotto, attiguo alla Cardiochirurgia; nasceva così il primo grande polo cardiovascolare siciliano, nucleo da cui si sono formati quasi tutti i chirurghi vascolari, i cardiochirurghi e i cardiologi che oggi occupano posti di rilievo nelle nostre strutture assistenziali siciliane e non solo».

E lei da quando riveste il ruolo di direttore?

«Io divenni professore associato a trentadue anni, ordinario a 41 anni e a 44 anni assunsi la direzione della cardiologia. E’ stato un periodo molto intenso e faticoso, ma ricco di emozioni e di grandi soddisfazioni. Grazie alla giovane età ho potuto selezionare sin da subito i miei migliori allievi, contemporaneamente ho investito gran parte delle energie nell’acquisizione delle più moderne tecniche di intervento sul cuore con catetere. I primati sono tanti, a parte gli stent medicati, gli stent riassorbibili, l’angioplastica del tronco comune e delle occlusioni complete delle coronarie, abbiamo impiantato nel 2007 la prima valvola aortica a paziente sveglio con catetere, nel 2008 la prima clip della mitrale, nel 2010 il primo sistema parachute, a luglio la prima mitrale con doppio accesso, a cuore battente. Ma la scuola si è sviluppata anche in altre direzioni, si è dato contestualmente un grande impulso all’aritmologia, alle ablazioni delle aritmie cardiache, all’ecocardiografia avanzata, alla diagnosi e trattamento dell’ipertensione polmonare e dello scompenso cardiaco. Ultimo, non per importanza, lo sviluppo di un gruppo di ricerca misto universitario-ospedaliero (è questa una vera risorsa) con una florida attività produttiva, con edizione di decine fra libri di testo e monografie, oltre 700 pubblicazioni scientifiche su riviste ad alto impatto, centinaia di inviti come relatori in tutto il mondo».

Cosa dire della nuova struttura?

«Il numero di ambulatori, posti letto, sale operatorie e di emodinamica è superiore ad ogni immaginazione; i locali sono ampi, moderni, le attrezzature di prim’ordine e il team ormai consolidato e rodato. La vera novità, oltre alla struttura, sarà la coesistenza nello stesso ambito di cardiologi, cardiochirurghi, chirurghi vascolari, angiologi, anestesisti e della radiologia con imaging cardiovascolare dedicato. Grazie all’azione combinata di assessorato, direzione aziendale, Università e scuola universitaria e ospedaliera possiamo essere orgogliosi di possedere una realtà unica Sicilia e in Italia, integrata con le altre strutture cardiologiche del sistema pubblico-privato».