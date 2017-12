Sanità: oltre 49 mila controlli dei Nas nel 2017, 30% irregolarità

Roma, 28 dic. (AdnKronos Salute) - Sono oltre 14.900, pari al 30%, le irregolarità amministrative o penali scoperte nel 2017 dal Comando carabinieri per la tutela della salute su 49.700 controlli compiuti in tutta Italia in materia di sicurezza alimentare, con particolare riguardo sia alla lotta alle frodi e alle contraffazioni sia al comparto sanitario. I carabinieri del Nas hanno inoltre arrestato 154 persone e ne hanno denunciate altre 4.495. Oltre 9.700 il numero dei reati contestati e 18.262 quello riferito alle sanzioni amministrative pecuniarie, per un valore di oltre 17 milioni di euro.

Nel comparto della sicurezza alimentare i controlli hanno interessato circa il 60% degli interventi complessivi (circa 30 mila verifiche), con 11.256 aziende o società che hanno presentato criticità lievi o importanti, pari al 38% del totale. Diciassette le persone arrestate e 1.296 quelle denunciate per associazione per delinquere finalizzata alla sofisticazione di sostanze alimentari, vendita di alimenti nocivi o pericolosi per la salute o in cattivo stato di conservazione. Inoltre sono state segnalate 9.278 persone alle autorità amministrative per violazione delle normative di autocontrollo alimentare, etichettatura e tracciatura dell'origine dei prodotti.

Sequestrate oltre 18 mila tonnellate e 100 mila confezioni di alimenti irregolari, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottratti prima dell'immissione al consumo. Infine sono stati eseguiti provvedimenti di chiusura e sospensione dell'attività o di sequestro nei confronti di 1.514 strutture, attività commerciali e di somministrazione della filiera alimentare, per un valore stimato in 386 milioni di euro.

Nel comparto farmaceutico-sanitario le verifiche hanno interessato 18.967 tra strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, aziende della filiera del farmaco, ditte di distribuzione e vendita di giocattoli, cosmetici e articoli vari. Di queste, 3.480 sono risultate non in regola. In questo caso sono 133 le persone arrestate per reati contro la pubblica amministrazione quali corruzione, peculato, truffa al servizio sanitario, maltrattamenti e altri illeciti penali gravi. Altre 3.150 persone sono state denunciate e 1.862 segnalate alle autorità amministrative. Le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche sono state 10.090, il 70% delle quali di rilevanza penale, con irrogazione di complessivi 3 milioni e 60 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel complesso, le attività dei carabinieri del Nas hanno portato al sequestro o alla sospensione dell'attività di 169 strutture quali ambulatori medici e dentistici, strutture ricettive per anziani, laboratori di analisi e aziende commerciali di prodotti ad uso sanitario e medicale, per un valore complessivo di oltre 121 milioni di euro.

I militari hanno individuato anche canali distributivi illeciti di sostanze farmaceutiche vietate o prive di autorizzazione al commercio, sequestrando 106 mila confezioni di medicinali e oltre 98 mila compresse, capsule e fiale di farmaci sfusi illegali e contraffatti, anche ad azione stupefacente, anabolizzante e dopante.

I carabinieri del Nas hanno sequestrato infine oltre 1 milione e 274 mila prodotti non idonei tra articoli da regalo, casalinghi, dispositivi elettrici e luminarie, sigarette elettroniche e relative ricariche, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro.

Di questi, quasi 950 mila erano giocattoli e articoli destinati ai bambini, bloccati soprattutto nelle aziende di distribuzione all'ingrosso nei periodi concomitanti alle varie festività stagionali.