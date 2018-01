Influenza: farmacie, in aumento vendite medicinali, in linea con anni scorsi

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - "Anche quest'anno stiamo assistendo a un aumento di vendite di farmaci di automedicazione per il trattamento dei sintomi dell'influenza: paracetamolo, ibuprofene, acido acetilsalicilico, decongestionanti nasali e così via. E' una crescita che osserviamo tutti gli anni e che per il 2018 risulta in linea con il passato, anche perché si tratta di un'influenza di media intensità". A dirlo all'Adnkronos Salute il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, nei giorni del brusco aumento dei casi di influenza stagionale, circa 2 milioni secondo i dati Influnet.

"C'è stato un importante aumento tra Natale e Capodanno - ricorda Cossolo - ma il picco si attende a fine gennaio. I consigli in più che si possono dare, oltre a quelli 'classici' di bere molto e alimentarsi con equilibrio privilegiando agrumi e verdura a foglia verde, è di evitare gli sbalzi di temperatura, non abusare delle proprie energie e dunque cercare di mantenersi riposati, uscire di casa assicurandosi di avere sempre i capelli rigorosamente asciutti e solo dopo aver coperto la testa con un cappello".

Inoltre "si possono consigliare degli integratori per cercare di evitare il contagio attraverso il rafforzamento delle difese immunitarie: si può assumere vitamina C al dosaggio di **1** grammo al giorno, o i supplementi specifici a base naturale che si trovano in farmacia", conclude.