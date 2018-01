Salute: in forma dopo feste? Esperta, no alibi, più facile cominciando subito

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) - Se l'obiettivo di inizio anno è tornare in forma dopo gli stravizi delle Feste, meglio non perder tempo. Se si corre subito ai ripari, anche quei 2 chili in più guadagnati nelle ultime settimane, possono essere mandati giù rapidamente. E' il consiglio di Daniela Lucini, responsabile della sezione di Medicina dell’esercizio e patologie funzionali di Humanitas, che raccomanda: "La prima cosa da fare è dare un taglio deciso alla quantità di cibo e di calorie consumati, soprattutto se durante le feste si è messo su un po' di peso. Per farlo è innanzitutto importante non commettere l’errore di cercare scuse, ma armarsi di buona volontà per rimettersi da subito sui binari giusti".

Ecco cosa fare:

- Evitare di fare colazione con gli avanzi di panettone e pandoro;

- Eliminare dal menu giornaliero tutti gli alimenti di cui si è abusato durante le feste come dolci, vino, alcolici, salumi e, in generale, i grassi;

- Fare attività fisica, anche in casa: è il momento di rispolverare e usare tapis roulant e cyclette, magari inutilizzati in cantina. Per non rischiare di annoiarsi, si può accendere la televisione e guardare il proprio programma preferito mentre ci si allena, per esempio, evitando così di rimanere seduti in poltrona;

- Andare a ballare. Per gli amanti del ballo e della socialità, questo genere di attività fisica, oltre a far tornare velocemente in forma, aiuta anche a evitare la sedentarietà senza annoiarsi.