Influenza: Simg, virus sotto controllo, sistema regge

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) - "Sta continuando l'ascesa della curva epidemica e il livello di incidenza è superiore a quello osservato nella precedente stagione influenzale". Ma "la situazione è sotto controllo e il sistema assistenziale riesce ad assorbire i carichi di lavoro: quest’anno infatti in tutto il territorio si è avuto un incremento della domanda e dell'offerta del vaccino anti-influenzale, che fa ben sperare sui numeri positivi di copertura vaccinale non solo negli anziani ma anche nelle persone a rischio". A dirlo Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg).

"L'influenza - ricorda - sta facendo registrare il picco di casi nel nostro Paese. Nell'ultima settimana di rilevazione (25-31 dicembre 2017) sono stati 673 mila gli italiani a letto colpiti dal virus, con un netto incremento del numero di diagnosi rispetto ai 7 giorni precedenti (438.800) in tutte le fasce di età". I dati emergono dall'ultimo rapporto Influnet elaborato dal dipartimento Epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità. "La nostra società scientifica, grazie ai medici sentinella distribuiti su tutto il territorio e a un'esperienza ventennale, è asse portante di questo sistema di rilevazione - assicura Cricelli - e dall'inizio della sorveglianza (a metà ottobre), abbiamo registrato nel nostro Paese 2.168.500 casi di influenza".

"Insieme all'influenza circolano regolarmente gli altri virus respiratori, pari ad altri 315 mila casi nell'ultima settimana - ricorda Aurelio Sessa, responsabile Simg del settore - il carico assistenziale non è solo per i pronto soccorso, ma anche per i nostri ambulatori e per le tante visite domiciliari che impegnano i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e i servizi di continuità assistenziale".

Infine, anche in Europa si sta assistendo a un incremento dell'attività influenzale "nell’ovest, nord e sud del Continente, con una positività dei tamponi nella sorveglianza virologica del 32% e un incremento rispetto alla precedente settimana del 28%. Vi è un’importante co-circolazione tra virus A e virus B, pari al 50% di ciascuno", conclude Sessa.