Farmaci: epidemia abuso oppioidi, 10 città Usa fanno causa ad aziende

Roma, 9 gen. (AdnKronos Salute) - Una clamorosa causa contro le aziende farmaceutiche che producono e pubblicizzano aggressivamente medicinali che danno forte dipendenza, in primis gli antidolorifici. A intentarla ben 10 città dello Stato americano dell'Indiana: la capitale Indianapolis, Noblesville, Bloomington, Greenwood, Fort Wayne, Muncie, Kokomo, Terre Haute, Atlanta, Jennings County e Vigo County.

A questi centri urbani - riporta il quotidiano locale 'IndyStar' - si dovrebbero presto unire anche Westfield, Jeffersonville, New Albany, Jackson County e Chandler, secondo alcuni degli avvocati che stanno seguendo l'azione legale, Chou-il Lee e Manuel Herceg dello studio Taft Stettinius & Hollister di Indianapolis.

Le città che hanno deciso di portare le Big Pharma in tribunale (fra le aziende citate in giudizio ci sono Purdue Pharma, Teva, Janssen, Endo e Mallinckrodt) denunciano "la promozione selvaggia di questi medicinali verso pazienti e medici, in cui si afferma addirittura che difficilmente questi prodotti danno dipendenza". Oltre ai danni inferti ai cittadini, le città americane segnalano gli alti costi sanitari sostenuti per affrontare i diversi casi di overdose, e pretendono dalle imprese del farmaco risarcimenti per il passato e per il futuro.

"Noblesville - ha affermato il sindaco della cittadina del Midwest Robert Herrington in un comunicato - si unisce alle altre città per chiedere ai produttori di medicinali altamente pericolosi di prendersi la responsabilità di una vera e propria crisi, che i nostri dipartimenti di salute e sicurezza pubblica stanno affrontando con difficoltà. Abbiamo intentato una causa federale, senza nessun costo per i contribuenti, per essere risarciti e per gestire quello che è ormai diventato il principale motivo di morte fra gli under 50".

Nella Hamilton County, di cui Noblesville è il capoluogo, il tasso di ricoveri per overdose da oppioidi è raddoppiato nel periodo 2011-2015. Numeri, denuncia sempre la città, che nuocciono non solo a chi viene colpito dal problema, ma a tutta la comunità.