Sanità: Siliquini su Novelli, riconfermato al Css genetista di fama mondiale

Roma, 10 gen. (AdnKronos Salute) - Giuseppe Novelli "è uno dei 28 componenti di nomina del Consiglio superiore di sanità riconfermati" nel dicembre scorso dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e "un genetista di fama mondiale, con importanti collaborazioni internazionali. Non potevamo chiedere di meglio come genetista". A sottolinearlo all'AdnKronos Salute è Roberta Siliquini, ordinario di Igiene presso l'Università di Torino e presidente del Css, dopo le polemiche sulla presenza del genetista, rettore dell'Università di Roma Tor vergata, nella compagine degli esperti chiamati a far parte del massimo organo di consulenza tecnico scientifico del ministro della Salute.

Il Consiglio è composto da 30 membri di nomina in carica per 3 anni, "individuati in base alle loro altissime competenze nelle discipline in cui si articola la sanità pubblica italiana", come ha ricordato il ministero annunciando i nomi del nuovo Css, oltre a 26 membri di diritto. Dei 30 esperti di nomina ministeriale, 14 sono donne. "Solo due sono i nomi nuovi", conclude Siliquini (che presiede il Consiglio dal 2014), ovvero Francesco Bove (docente di Anatomia umana e clinica dell'apparato muscolo-osteoarticolare presso l'Università Sapienza di Roma) ed Elisabetta Cerbai (ordinario in Neurologia - Dipartimento di Neuroscienze, Area del farmaco e Salute del bambino Università degli Studi di Firenze).