Sport: sci e snowboard, infortuni in aumento

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - Lo sci e lo snowboard sono praticati da sempre più persone, ma ad aumentare, purtroppo, è anche il numero degli infortuni di chi si cimenta con questi sport invernali. La Consumer Product Safety Commission degli Sati Uniti stima infatti che nel 2015 più di 140 mila persone siano state trattate negli ospedali, negli studi medici e nei pronto soccorso per infortuni legati allo sci (88.210) e allo snowboard (61.668). A ribadirlo è uno studio sul 'Journal of American Academy of Orthopaedic Surgeons', che sottolinea come "gli snowboarder subiscono infortuni tre volte di più rispetto agli sciatori: basti pensare che nel 1989 le lesioni da snowboard rappresentavano solo il 4% di tutte le ferite legate allo sport sulla neve, mentre nel 1999 avevano raggiunto il 56%".

Le lesioni da sci e snowboard più comuni - ricordano gli esperti - riguardano la colonna vertebrale, il bacino, la spalla, il polso, le mani, le ginocchia, il piede e la caviglia. Gli sciatori hanno maggiori probabilità di subire lesioni agli arti inferiori, soprattutto alle ginocchia a causa delle forze di rotazione, mentre gli snowboarder hanno maggiori probabilità di subire lesioni agli arti superiori a causa di cadute sulle mani. "Mentre alcune ferite sono inevitabili, molte altre sono causate da sciatori e snowboarder che superano la loro comfort-zone in velocità o ingaggiano sfide", afferma Brett D. Owens, chirurgo ortopedico specializzato in medicina dello sport, professore di chirurgia ortopedica presso la Warren Alpert Medical School della Brown University di Providence.

Ecco i suggerimenti dell'esperto per prevenire gli infortuni: "Preparati per la stagione allenando i muscoli e mantenendo il corpo adeguatamente idratato; informati su come utilizzare le attrezzature in modo appropriato e assicurati che tutto funzioni in condizioni ottimali; controlla gli attacchi degli sci agli scarponi, in modo che si adattino nel modo corretto". E ancora: "Controlla che le lamine degli sci o dello snowboard siano piatte e lisce per avere le massime prestazioni; indossa sempre un casco; evita l'uso di alcool o droghe; assicurati di essere in grado di rallentare e fermarti nei giorni in cui il 'traffico in pista' è più intenso; sii prudente quando le condizioni meteorologiche non sono ottimali; mai sciare o fare snowboard fuori pista; segui sempre le indicazioni del soccorso piste e rispetta le regole".