Farmaci: corretto uso antibiotici, sulla Rai spot con Ricky Tognazzi

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - Dal 15 al 21 gennaio arriva in tv 'Il Supervampiro', campagna promossa dalla Società italiana terapia antinfettiva (Sita), che vede Ricky Tognazzi testimonial e protagonista di uno spot di sensibilizzazione sociale per raccontare il rischio emergente dei superbatteri resistenti agli antibiotici. Lo spot voluto da Responsabilità Sociale Rai, infatti, punta a tenere alta l'attenzione sul corretto uso degli antibiotici: un uso eccessivo di questi farmaci favorisce la selezione di batteri resistenti in grado di causare infezioni non curabili con le terapie antibiotiche disponibili. Un messaggio di grande attualità in questi giorni di picco dell'epidemia influenzale, che ha già messo a letto più di due milioni di italiani: è importante ricordare che gli antibiotici vanno usati sempre dietro indicazione del medico che potrà valutare di prescriverli per trattare le complicanze batteriche dell’influenza.

Ecco la trama: uno scienziato geniale scopre il 'rimedio' per liberare un villaggio dall’incubo dei vampiri. Ma dopo l’euforia per lo scampato pericolo, l’abuso del rimedio efficace fa comparire una creatura in grado di resistergli: il mostruoso 'supervampiro'. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050 le infezioni resistenti agli antibiotici potrebbero essere la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di oltre 10 milioni di vite, più del numero dei decessi attuali per cancro. Lo spot è il fulcro della campagna Sita promossa (www.antibioticilanostradifesa.it) per diffondere le 4 regole fondamentali per il corretto uso degli antibiotici:

1) assumere gli antibiotici solo dietro prescrizione medica.

2) usare l’antibiotico nel modo giusto, senza aumentare o diminuire le dosi indicate dal medico.

3) completare il trattamento prescritto dal medico, anche se ci si sente meglio.

4) non usare gli antibiotici per curare raffreddore e influenza virale.