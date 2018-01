Sanità: in Gb 'epidemia' di carie tra i giovani, alimentazione sotto accusa

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - 'Epidemia' di carie in Gran Bretagna per i ragazzi under 18. Una vera e propria 'emergenza odontoiatrica', secondo gli esperti. Ogni giorno, infatti, circa 170 giovani inglesi si rivolgono ai servizi odontoiatrici degli ospedali per estrarre denti per danni gravi da carie.

Secondo i dati del sistema sanitario pubblico inglese (l'Nhs), gli interventi odontoiatrici nelle strutture sanitarie sono cresciute del 17% negli ultimi 4 anni. Sotto accusa l'alimentazione troppo ricca di zuccheri nell'infanzia e nell'adolescenza. Tra i principali nemici le bibite gassate ma anche 'falsi amici', ovvero le bevande considerate salutari, come smoothies, acque aromatizzate e succhi di frutta. L'appello degli esperti alle famiglie non è solo di controllare meglio la dieta dei figli, ma anche di modificare la propria per dare il buon esempio.