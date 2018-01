Animali: pet 'oversize', consigli per mantenere peso sano

Roma, 16 gen. (AdnKronos Salute) - L'obesità dilaga anche fra cani e gatti di casa. Come aiutare i nostri amici a quattro zampe a mantenere un peso sano? La ricercatrice Jennifer Adolphe, nutrizionista esperta e ricercatrice specializzata della University of Saskatchewan (Canada) - riporta una nota di Petcurean - svela i suoi consigli migliori per mantenere la linea del proprio 'pet', gesto d'amore per la sua salute.

1. Determinate il peso del vostro amico peloso: fate visita al veterinario per pesare il vostro amico e sottoporlo a un controllo generale che escluda eventuali problemi di salute sottostanti; tenete il peso controllato ogni settimana, usando una bilancia pesapersone. Salite sulla bilancia, osservate il vostro peso, poi pesatevi di nuovo con in braccio il gatto o il cane. Sottraete la differenza per determinare il peso.

2. Stabilite una linea di azione: se il vostro amico deve perdere poco peso, potete mantenere inalterato il regime alimentare, riducendo semplicemente le quantità; se invece deve perdere più chili, una dieta dimagrante specifica può aiutarlo a sentirsi soddisfatto anche con meno calorie; il cibo servito a cani e gatti andrebbe pesato e non dato a occhio o limitandosi a riempire la ciotola appena si svuota. La pesatura è più precisa e consente di monitorare l'alimentazione al grammo. Utilizzare una ciotola più piccola e una paletta può aiutare a rispettare i piani.

3. Determinate quanto date da mangiare al vostro animale e riducete leggermente le quantità. Dopo una settimana, pesatelo per vedere quanto è dimagrito. L'ideale sarebbe una perdita di peso corporeo pari all'1-2% a settimana. È importante controllare il peso con frequenza settimanale perché un dimagrimento troppo repentino può nuocere alla salute.

E ancora:

4. Monitorate i progressi e rispettate il programma: se il peso perso durante la settimana è troppo o troppo poco, regolate di nuovo la quantità di cibo fino a ottenere una perdita di peso lenta e costante. Continuate a regolare l'assunzione di cibo e a valutare lo stato ponderale del vostro animale ogni settimana finché non raggiungerà il peso corporeo ideale.

5. Evitate la tentazione di dare ricompense extra o avanzi, poiché le calorie in eccesso possono accumularsi rapidamente; è inoltre utile annotare i progressi ottenuti.

6. Mantenere il vostro amico a quattro zampe in condizioni di peso ottimali significa continuare a ricevere il suo affetto e la sua compagnia ancora per tanti anni.