Sanità, referti on line per gli utenti dell'ospedale Garibaldi di Catania

CATANIA - Da oggi gli utenti dell’ospedale Garibaldi di Catania potranno avere i propri referti di laboratorio online: basterà accedere all’indirizzo http://referti.ao-garibaldirtre. Il ritiro online è facoltativo, gratuito e può essere effettuato 24 ore su 24, utilizzando le credenziali di accesso (username e password) che sono rilasciate al momento dell’accettazione dell’esame, e si potranno visualizzare, scaricare e stampare i propri referti. Il referto telematico sarà disponibile per il ritiro solamente dopo aver registrato l’impegnativa agli sportelli aziendali e aver pagato l'eventuale ticket dovuto, nei tempi indicati nel modulo di ritiro consegnato a momento del prelievo.

«Il ritiro dei referti online - spiega il commissario dell’azienda ospedaliera, Giorgio Santonocito - presenta grossi vantaggi. In prima luogo il paziente evita di ritornare in ospedale una seconda volta per ritirare il risultato dei propri esami. Peraltro, l’operazione può essere effettuata 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed è assolutamente gratuita. A breve saranno ampliati i servizi di refertazione online, come quelli di radiodiagnostica e di anatomia patologica, che assieme a quelli del laboratorio analisi confluiranno al più presto sul fascicolo sanitario regionale di prossima attivazione».