Sanità: bimba di 5 anni muore in ospedale Empoli a poche ore da ricovero

Firenze, 25 gen. (AdnKronos Salute) - Una bambina di 5 anni residente a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, è morta ieri sera all'ospedale di Empoli dove era stata ricoverata d'urgenza. Da quanto emerso, la piccola intorno alle 17 di ieri pomeriggio avrebbe accusato febbre molto alta e successivamente avrebbe perso conoscenza. I genitori hanno chiamato il 118 e la bimba è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Empoli dove è arrivata in codice rosso. I sanitari hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato niente da fare. La direzione sanitaria dell'Ausl Toscana Centro ha disposto accertamenti medici per stabilire le cause del decesso della piccola.

La bambina - hanno spiegano fonti sanitarie - era arrivata in ospedale in arresto cardiaco, nonostante gli operatori del 118 che l'hanno prelevata a casa avessero iniziato da subito le manovre di rianimazione. I tentativi sono proseguiti in ospedale, anche con la consulenza dei sanitari del pediatrico fiorentino Meyer. La bimba sarebbe arrivata in ospedale anche con febbre molto alta. E' stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata domani, e saranno eseguiti gli esami virologici. La piccola era in regola con le vaccinazioni.