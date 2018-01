Eutanasia: Papa, non è scelta di civiltà, dignità vita umana è intangibile

Città del Vaticano, 26 gen. (AdnKronos Salute) - "Il processo di secolarizzazione, assolutizzando i concetti di autodeterminazione e di autonomia, ha comportato in molti Paesi una crescita della richiesta di eutanasia come affermazione ideologica della volontà di potenza dell'uomo sulla vita. Ciò ha portato anche a considerare la volontaria interruzione dell'esistenza umana come una scelta di civiltà: è chiaro che, laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile". Ma "in questo scenario occorre ribadire che la vita umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile". Lo afferma Papa Francesco, ricevendo in udienza nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano i membri dell'assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il Papa sottolinea che "il dolore, la sofferenza, il senso della vita e della morte sono realtà che la mentalità contemporanea fatica ad affrontare con uno sguardo pieno di speranza. Eppure, senza una speranza affidabile che lo aiuti ad affrontare anche il dolore e la morte, l'uomo non riesce a vivere bene e a conservare una prospettiva fiduciosa davanti al suo futuro. E' questo uno dei servizi che la Chiesa è chiamata a rendere all'uomo contemporaneo".

In questo senso, osserva il Pontefice, la missione della Chiesa "assume un volto eminentemente pastorale: autentici pastori sono coloro che non abbandonano l'uomo a se stesso, né lo lasciano in preda del suo disorientamento e dei suoi errori, ma con verità e misericordia lo riportano a ritrovare il suo volto autentico nel bene".

Dunque, per Papa Francesco "autenticamente pastorale è ogni azione tesa a prendere per mano l'uomo, quando questi ha smarrito il senso della sua dignità e del suo destino, per condurlo con fiducia a riscoprire la paternità amorevole di Dio, il suo destino buono e le vie per costruire un mondo più umano. Questo è il grande compito che attende ogni istituzione pastorale nella Chiesa".