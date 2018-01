Aborto: Irlanda verso referendum per liberalizzazione

Roma, 30 gen. (AdnKronos Salute) - Irlanda verso il referendum sull'aborto, illegale nel Paese. Il premier Leo Varadkar ha annunciato, entro l'anno, la consultazione per decidere se liberalizzare l'Ivg. Il Paese ha, in Europa, la legislazione più restrittiva sull'interruzione volontaria di gravidanza. Solo dal 2013 l'Igv è autorizzata soltanto se la vita della madre è in pericolo, e serve la certificazione di due medici.

Il divieto all'aborto è stato inserito, dal 1983, nella costituzione irlandese dopo un referendum in cui il 67% della popolazione si era dichiarato favorevole al divieto. I sondaggi di oggi, invece, indicano che oltre il 50% della popolazione voterebbe per l'abolizione dell'interdizione. Anche il premier si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione per combattere il fenomeno degli aborti clandestini e i viaggi in strutture sanitarie all'estero.