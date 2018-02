Tv: corsa ai crediti, 10 nuovi Ecm per medici e farmacisti su Doctor's Life

Roma, 1 feb. (AdnKronos Salute) - Con il 2018 si rinnova l'offerta targata 'Doctor's Life' per la formazione online e in tv per medici e farmacisti 'a caccia' di crediti Ecm. Entro la primavera 10 nuovi corsi saranno proposti dal canale tv, dedicato h24 alla formazione e informazione di questi professionisti della salute, edito da AdnKronos Salute sul canale 440 della piattaforma Sky. Con una ricca offerta già attiva e rivolta agli oltre 98 mila fra medici e farmacisti che hanno scelto la formazione a distanza firmata Doctor's Life.

Fra i temi proposti fin d'ora: 'Innovazione nella gestione della cirrosi', 'L'Epatite C nella donna', 'Febbri tropicali e patologie di importazione', 'Assistenza al neonato a rischio'. In palinsesto anche 'Conoscere e gestire i fattori di rischio per la progressione e la trasmissione delle epatiti virali nei gruppi di popolazione ad alto rischio', 'Tecniche anestesiologiche in ambito odontoiatrico', 'Integrazione assistenziale nella gestione del paziente epatopatico con comorbidità tra medico di medicina generale (Mmg) e specialista'.

Dal prossimo 19 febbraio (con il contributo scientifico di Upmc Hillman Cancer Center (University of Pittsburgh Medical Center), sarà in onda il corso su 'La moderna radioterapia: conquiste tecnologiche ed evoluzioni future'. Mentre da marzo si potrà imparare a 'Conoscere e gestire le neuropatie periferiche', e da aprile (in collaborazione con Ifo) sarà proposto un focus su 'Tumori ossei e protesi di resezione in ortopedia oncologica: la stampa 3D in titanio'.