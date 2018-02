Alimenti: nelle mense scolastiche gettato quasi un terzo dei pasti

Roma, 1 feb. (AdnKronos Salute) - Nelle mense scolastiche quasi un terzo dei pasti viene gettato: lo studio pilota del progetto 'Reduce', sotto il coordinamento di Matteo Boschini, ricercatore dell'università di Bologna, ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli-Venezia Giulia. Hanno partecipato 11.518 fra studenti e personale scolastico, per un totale di 109.656 pasti monitorati.

Nel dettaglio, i dati evidenziano appunto che quasi un terzo dei pasti viene gettato, il 29,5%: si tratta di 120 grammi di cibo per ogni studente, a fronte di pasti che offrono circa 534 grammi di cibo pro capite. Lo spreco è ripartito fra avanzi dei piatti (16,7%), cibo intatto lasciato nella mensa (5,4%) e cibo intatto portato in classe (pane e frutta, 7,4%). Il cibo meno gradito agli studenti è la frutta, in testa al gradimento dei bambini il secondo piatto.