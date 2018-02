Ricerca: Fedeli, una Giornata celebrerà quella italiana nel mondo

Roma, 5 feb. (AdnKronos Salute) - Il 15 aprile diventerà ogni anno la Giornata della ricerca italiana nel mondo. Lo ha annunciato oggi Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

"Dobbiamo distinguere tra fuga e circolazione dei cervelli", ha affermato la ministra intervenendo alla riunione degli addetti scientifici in corso alla Farnesina. "E' auspicabile che i ricercatori possano fare esperienza all'estero. Non dovremmo preoccuparci dell'esodo - ha precisato - ma di essere in grado di assicurare condizioni competitive a chi rientra". E mantenere e valorizzare anche, ha aggiunto, il contatto con la ricerca italiana all'estero a prescindere dalla volontà di rientro.