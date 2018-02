Alimenti: studio latte vegetali, più equilibrato quello di soia

Roma, 5 feb. (AdnKronos Salute) - Tra le alternative vegetali al latte la soia sembra essere la scelta più equilibrata. Con una premessa fondamentale: per i bambini piccoli il latte vaccino (o di capra) è insostituibile. L'indicazione arriva da uno studio canadese, realizzato dall'università McGill e pubblicato sul 'Journal of Food Science and Technology'.

Gli scienziati hanno analizzato la composizione e le proprietà di 4 prodotti tra i più utilizzati in sostituzione delle latte di mucca: mandorla, il cui latte è, però, povero di nutrienti essenziali; riso, consigliato alle persone con allergie alle leguminose e al cocco, ma ad alto tasso di glucidi a fronte di un apporto nutrizionale basso; il cocco, invece, è stato giudicato troppo ricco di lipoidi e con un apporto proteico basso.

Infine la soia, il cui latte pur avendo un apporto nutrizionale minore rispetto a quello vaccino, è risultato il più equilibrato.