Tumori: bere tè bollente moltiplica rischi cancro esofago

Roma, 6 feb. (AdnKronos Salute) - Occhio alle tazze di tè bollente. La passione per questa bevanda ad alte temperature è associata all'aumento del rischio di cancro all'esofago. E questo soprattutto in chi beve alcolici e fuma. E' quanto emerge da uno studio cinese basato su un follow-up a lungo termine che ha coinvolto oltre 450.000 persone, come si legge sugli 'Annals of Internal Medicine'.

Il tumore all'esofago è in aumento e presenta bassi tassi di sopravvivenza, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e fra gli uomini. La Cina è tra i Paesi con la più alta incidenza di questa neoplasia. Così i ricercatori della National Natural Science Foundation of China e del Programma nazionale di ricerca e sviluppo hanno intervistato i partecipanti arruolati nello studio China Kadoorie Biobank (CKB), escludendo quelli con una precedente diagnosi di cancro o con un ridotto consumo di tè, alcol o fumo, per capire se l'abitudine di bere tè bollente fosse associata a un aumentato rischio di cancro esofageo.

Gli autori hanno seguito 456.155 soggetti fra 30 e 79 anni in media per 9,2 anni. Così hanno individuato un'associazione importante fra tè caldo, alcol o fumo e rischio di cancro esofageo.

In particolare, per chi oltre a bere tè bollente consumava anche parecchi alcolici e fumava il rischio di cancro esofageo è risultato più di 5 volte maggiore rispetto a quanti non avevano nessuna di queste abitudini. Tuttavia, in assenza di consumo eccessivo di alcool e di sigarette il consumo quotidiano di tè non è risultato associato al rischio di cancro esofageo. Secondo gli autori della ricerca, questi risultati suggeriscono che evitare il tè bollente può essere utile a chi indulge un po' troppo spesso negli alcolici o fuma.